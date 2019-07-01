Создать ботов для посещения сайта

Здравствуйте, нужен человек, который сможет сделать ботов для сайта 18+

Нужно обойти защиту от ботов, найти алгоритм, условия, чтобы пользователей не считало как "ботов" и модель поднимало в общем списке моделей.

У меня есть программа, которая просто запускает зарегистрированных пользователей для модели. Эта программа работала 2 года и модель успешно поднималась на 1-2 страницу сайта. Но пару месяцев назад сайт обновил защиту, и теперь это так просто не работает.

Есть какая-то схема регистрации пользователей, либо "алгоритм" авторизации и захода в комнату к модели. Чтобы "боты" считались за "реальных" людей, и модель поднимало на страницу выше.

Знаю, что это сделать возможно, т.к. каждый день вижу моделей с ботами, и у них так же заходят несколько человек к модели - но модель сразу же поднимается в списке.

Более детально расскажу в ЛС. Спасибо