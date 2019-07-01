Нужно создать интеграцию методом s2s (postback) между трекером и cpa сетью. CPA предоставили инструкцию Пришлю все логи и пароли при необходимости Все лендинги размещены на тильде Интеграция между Тильдой ...
Добавление товара на сайт
Здравствуйте.Нужно перенести таблицы на сайт. Они в формате PDF и в excel, в каком удобней, в таком и можно сделать. Нужно, что бы смотрелось, как таблица. Что сделанно можно посмотреть. Файлы прикрепляю.
http://www.uralinvestmetall.ru/assortment/62/
всего 3 файла
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