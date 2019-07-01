Добавление товара на сайт

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Закрыт5 заявок168 просмотров

Здравствуйте.Нужно перенести таблицы на сайт. Они в формате PDF и в excel, в каком удобней, в таком и можно сделать. Нужно, что бы смотрелось, как таблица. Что сделанно можно посмотреть. Файлы прикрепляю. 

http://www.uralinvestmetall.ru/assortment/62/

всего 3 файла

6 лет назад
kopenko
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)

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