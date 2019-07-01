Обновить PHP на Opencart 1.5.4.1

Хостер требует срочно обновить PHP с текущей версии 5.4.45 как минимум до версии 5.6.40.

Ешоп на Opencart 1.5.4.1.:

inglotcosmetics.cz

Я попробовал обновить PHP, в верхней части сайта появилась ошибка с Mysql.

Кроме того, кнопка Купить перестала реагировать на нажатие (должно всплывать уведомление о добавлении товара в корзину).

Дальше не проверял, откатился назад.

У меня нет желания обновлять Opencart до последней версии, так как используется несколько модулей, все послетает.

Если возможно, я предпочел бы минимальное вмешательство, необходимое для обновления PHP.

Все работает, нет желания переделывать весь сайт с нуля.

Задача: убрать ошибки, возникающие при обновлении PHP, проверить работоспособность ИМ после обновления.