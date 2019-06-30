Доработка каталога инженерного оборудования (Flask + Vue.js)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки180 просмотров

Ищу опытного программиста Python на действующий проект - каталог инженерного оборудования со сложной системой поиска.

Необходимо будет разбираться в чужом коде.

Технологии на бэкэнде: Flask, SQLAlchemy, MySql. Еще есть Elastic search, с ним нужно будет разобраться.

На фронтоне: Vue.js.

От вас мне потребуется понимание какие задачи решали с использованием как минимум Flask и Vue.js.

Если интересно, пишите, обсудим детали.

FlaskMySQLPythonVue.js
6 лет назад
raeen
43 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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