Нужно установить API на скрипт сайта PHP
Доработка каталога инженерного оборудования (Flask + Vue.js)
Ищу опытного программиста Python на действующий проект - каталог инженерного оборудования со сложной системой поиска.
Необходимо будет разбираться в чужом коде.
Технологии на бэкэнде: Flask, SQLAlchemy, MySql. Еще есть Elastic search, с ним нужно будет разобраться.
На фронтоне: Vue.js.
От вас мне потребуется понимание какие задачи решали с использованием как минимум Flask и Vue.js.
Если интересно, пишите, обсудим детали.
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