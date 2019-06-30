Многопоточный парсер подписчиков групп VK на Python

Нужно написать многопоточный парсер подписчиков групп в VK на Python.

Каждую группу нужно парсить раз в 15-60 минут (настраивается при добавлении). После парсинга нужно сохранить изменение за прошедшее время: вступившие подписчики и вышедшие подписчики.

То есть получается так:

Парсер проверяет список групп для парсинга (вдруг туда добавились новые или удалились старые). Парсит все группы из этого списка, сохраняет изменения в файл (создает новый файл после каждого результата парсинга). И ждет следующего парсинга (15-60 минут).

При разработке стоит учитывать, что группы могут быть большие - до 2 000 000 подписчиков. То есть парсер должен экономно использовать ресурсы.