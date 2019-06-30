Исправить скорость прокрутки и остановки плашек игроков в игре JACKPOT. Детальное описание могу скинуть заинтересованному исполнителю. Ролл создан на основе слайдера. Бекенд на Laravel Фронтенд на JS и jQuery ...
Создание плагина WP+Woocommerce
Здравствуйте, ТЗ ниже, оставляйте заявки у кого есть опыт работы и кто сможет помочь, ну и собственно за какую цену и срок.
Заявки фрилансеров
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