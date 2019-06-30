Создание плагина WP+Woocommerce

Здравствуйте. Проблема в том, что не отправляются письма в триггерных рассылках. Тестовые сообщения отправляет, письма работают хорошо и с заказми, но триггерные рассылки не отправляются. Пишет так в статистике рассылок: Статус - не отправлялся ...