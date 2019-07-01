Имеем старый самопис (доска объявлений и каталог компаний) на php 5.4. Нужно переехать (оптимизировать код) под версию 7.3. Делаем на тестовом поддомене. Принимаю, оплачиваю, обмениваемся отзывами + нужно перенести те же ...
Исправить скорость прокрутки и остановки плашек игроков
Исправить скорость прокрутки и остановки плашек игроков в игре JACKPOT.
Детальное описание могу скинуть заинтересованному исполнителю.
Ролл создан на основе слайдера.
Бекенд на Laravel
Фронтенд на JS и jQuery
постоплата либо безопасная сделка за ваш счет
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