VK API - нужен скрипт на php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки214 просмотров

Нужен скрипт на php, который легко развернуть, желательно, если он не тянет с собой громоздких фреймворков. 

Он должен уметь

- авторизация через VK

- получить список групп созданных человеком

- получить список заявок в группы от этого человека

- одобрить заявку на вступление в свою группу

- возможность забанить пользователя в собственной группе

- возможность разбанить пользователя в собственной группе

- отправить пользователю сообщение в ВК

PHP
6 лет назад
ZBoss
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

itlabs
Денис 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$30
2 дня
Escrow
Все сделано грамотно и своевременно.
Отличный заказчик. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

itlabs
Денис 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад