VK API - нужен скрипт на php

Нужен скрипт на php, который легко развернуть, желательно, если он не тянет с собой громоздких фреймворков.

Он должен уметь

- авторизация через VK

- получить список групп созданных человеком

- получить список заявок в группы от этого человека

- одобрить заявку на вступление в свою группу

- возможность забанить пользователя в собственной группе

- возможность разбанить пользователя в собственной группе

- отправить пользователю сообщение в ВК