Исполнение ТЗ СЕО-специалиста на движке вердпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки184 просмотра

Нужно выполнить правки согласно предоставленного ТЗ от СЕО-специалиста по оптимизации улучшении и ускорении сайта само ТЗ и адрес сайта предоставлю исполнителю.

6 лет назад
vsevolodmih
Всеволод 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sorochan
Марина 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$100
30 дней
Escrow
Без отзыва не могу подать новые заявки, что написать не знаю поэтому просто положительный отзыв.
Спасибо за отзыв и за терпение. Примите мои извинения.

Заявки фрилансеров

sorochan
Марина 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад