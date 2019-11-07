Правки по сайту (ImageCMS) на CodeIgniter. Техническое задание вышлю по запросу.
Исполнение ТЗ СЕО-специалиста на движке вердпресс
Нужно выполнить правки согласно предоставленного ТЗ от СЕО-специалиста по оптимизации улучшении и ускорении сайта само ТЗ и адрес сайта предоставлю исполнителю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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