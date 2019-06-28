Правки по сайту (ImageCMS) на CodeIgniter. Техническое задание вышлю по запросу.
Пересылка сообщений из whatsapp на почту или в виджет jivosite.
Нужно реализовать интеграцию whatsapp с почтой или с виджетом jivosite
При отправке сообщения на whatsapp сообщение переадресовывается на почту, с захватом данных отправителя, при ответе на него отправляется в нужный чат whatsapp (для идентификации необходимого чата в теме сообщения можно использовать ID)
Вижу несколько вариантов реализации:
1 Cамый простой использовать апи сторонних сервисов таких как:
http://help.wazzup24.com/ru/api-dlya-integracij/
2 Использовать Whatsapp Buisenes api (требует изучения)
https://www.whatsapp.com/business/api
3 переадресовывать через официальное или не официальное приложение.
Возможно есть еще варианты...
Виджет jivosite можно получить тут:
https://www.jivosite.ru/features/
Так же можно изучить их api:
Заявки фрилансеров
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