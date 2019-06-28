Пересылка сообщений из whatsapp на почту или в виджет jivosite.

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Нужно реализовать интеграцию whatsapp с почтой или с виджетом jivosite

При отправке сообщения на whatsapp сообщение переадресовывается на почту, с захватом данных отправителя, при ответе на него отправляется в нужный чат whatsapp (для идентификации необходимого чата в теме сообщения можно использовать ID)

Вижу несколько вариантов реализации:

1 Cамый простой использовать апи сторонних сервисов таких как:

http://help.wazzup24.com/ru/api-dlya-integracij/

https://chat2desk.com/

2 Использовать Whatsapp Buisenes api (требует изучения)

https://www.whatsapp.com/business/api

3 переадресовывать через официальное или не официальное приложение.

Возможно есть еще варианты...

 

Виджет jivosite можно получить тут: 

https://www.jivosite.ru/features/

Так же можно изучить их api:

https://www.jivosite.ru/api/

6 лет назад
Alex870
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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