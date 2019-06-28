Доработка PHP/JS калькулятора

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок136 просмотров

Нужно сделать: 

1) Убрать комиссию за предоставление займа 

2) Поменять виды займа 

3) Сделать рабочими переключатели «Веду бизнес в моногороде» и «Наличие залога», т.е. их изменение меняет процентную ставку. 

4) При выключенном переключателе «Наличие залога» максимальный размер займа равен 500 000 рублей. При включенном переключателе «Наличие залога» максимальный размер займа равен 5 000 000 рублей. Значение должно меняться динамически, при изменении переключателя «Наличие залога». По умолчанию переключатели выключены. 

ТЗ во вложении.

JavaScriptPHP
6 лет назад
lavrentyevtaras
Тарас 
50 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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