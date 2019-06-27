Сайт на Битриксе с загрузкой каталога из CSV

Добрый день!

Исходные данные:

- есть сайт на 1С-Битрикс каталог товаров

- имеется файл у партнеров в ﻿CSV для выгрузки, который они обновляют 1 - раз в день.(ссылка на файл будет предоставлена)

Нужно сделать:

- написать скрипт или настройку в ﻿1С-Битрикс, чтобы ﻿﻿1С-Битрикс подключался к этому файлу или скачивал его каждый день и обновлял информацию в каталоге согласно спискам в файле.

- поля нужно из писка выгружать не все. (будут указаны какие)

- первый раз загрузка будет полной, т.к. каталог изначально пустой.

- затем нужны просто обновления.

Сколько это по времени примерно займет и по деньгам?