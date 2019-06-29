Доработать функционал существующего сайта на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки133 просмотра

Необходимо добавить:

  • стили текста в визуальном редакторе
  • всплывающие уведомления сайта в браузерах
  • добавить ссылку на рекламную подложку
  • второй язык сайта
6 лет назад
kdojun
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
$45
1 день
Escrow
Все задачи выполнены в срок и качественно. Я доволен работой. Спасибо, Константин.
Отличный заказчик, всегда на связи, своевременная оплата

Заявки фрилансеров

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад