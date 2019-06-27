Необходима доработка сайта под новые требования РБК

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка105 просмотров

Требуется специалист, который сможет доработать сайт под новые требования РБК: 

- добавить оферту на сайт 

- разместить в нужных местах иконки платежек 

Проект на PHP и Zend Framework, очень легкий движок, помогу с внедрением 

PHP
6 лет назад
tinmaks
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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