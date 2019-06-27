Программист PHP/Symfony

Добрый день! Занимаюсь доставкой товаров из ИКЕА в Крым. Сайт https://dostavka-ikea.com/ . До недавнего времени все работало, пока ИКЕА https://www.ikea.com/ru/ru/ не поставила бан на мой IP. Специалист , который занимался сайтом ранее, после бана отключил парсер, и сейчас ...