сайт на framework codeigniter (PHP) приступить нужно прям сейчас буду работать только с людьми с отзывами оставляйте свой скайп или телеграм для оперативной связи к вечеру нужно все сделать уже ...
Программист PHP/Symfony
Удаленная работа на постоянной основе (40 часов в неделю).
Стек:
- PHP 7.2
- PostgreSQL
- Symfony 4
- PHPUnit
- Angular
- Git
- Linux
- Jira / Bitrix
Оплата почасовая, по факту отработанного времени. Рабочий день полный, возможен гибкий график. Овертаймы оплачиваются.
С резюме укажите когда готовы приступить к работе, вашу почасовую ставку и время которое готовы отрабатывать в месяц.
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