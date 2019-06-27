Подписка на Ватсапп на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок112 просмотров

Для сайта https://www.pmash.org/ (Опенкарт) предложить и реализовать решение для автоматической подписки в канал ватсап:

Посетитель добавляет свой номер в определенную форму на сайте, дает согласие и автоматом добавляется в ватсапп бизнес аккаунта

В идеале это отдельная страница с выбором (галочки) интересующих отраслей оборудования.

Оплата: Киви, вебмани

Срок: 3 дня

Opencart
6 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров