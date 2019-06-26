Требуется доработать rest api на Yii2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка144 просмотра

Ищу грамотного специалиста имеющего опыт написания Yii2 rest full api. Требуется в кратчайшие сроки доработать новые методы апи по ТЗ. 

Основные требование:

— Иметь в портфолио написания Yii2 rest full api.

— Уметь писать swagger документацию анотациями

Yii
6 лет назад
it-yes
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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