Воронка для авито

$320
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки176 просмотров

Воронка для авито (веб)

Необходимо реализовать единый центр сообщений со всех аккаунтов авито.

В реализации должен присутствовать получение всей истории сообщений из всех аккаунтов авито, сохранение, либо вывод всех сообщений в панель и уведомление о новых сообщениях

Данные переписки должны включать в себя следующую информацию:

 1. Аккаунт с которого мы отвечаем (AvitoID + Имя)

 2. Город выставленного объявления

 3. Всю историю переписки

 4. Имя покупателя

 5. Цену товара

 6. Название товара

 7. Ссылка на товар ( либо ID товара )

Предусмотреть:

 1. Добавление новых пользователей в админ панель, которые могут обособленно управлять своими аккаунтами от других .

 2. Вывод всех диалогов.

 3. Поддержку прокси серверов для каждого добавленного аккаунта.

6 лет назад
pv6kno
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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