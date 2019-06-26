Необходимо разместить код цели для Google Analytics на сайте https://philippandkate.ru
Воронка для авито
Воронка для авито (веб)
Необходимо реализовать единый центр сообщений со всех аккаунтов авито.
В реализации должен присутствовать получение всей истории сообщений из всех аккаунтов авито, сохранение, либо вывод всех сообщений в панель и уведомление о новых сообщениях
Данные переписки должны включать в себя следующую информацию:
1. Аккаунт с которого мы отвечаем (AvitoID + Имя)
2. Город выставленного объявления
3. Всю историю переписки
4. Имя покупателя
5. Цену товара
6. Название товара
7. Ссылка на товар ( либо ID товара )
Предусмотреть:
1. Добавление новых пользователей в админ панель, которые могут обособленно управлять своими аккаунтами от других .
2. Вывод всех диалогов.
3. Поддержку прокси серверов для каждого добавленного аккаунта.
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