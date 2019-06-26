Имеется задача обновить дизайн и функциональные возможности сайта.

Будут переделываться несколько страниц, для начала начнем работу с одной страницы – если все хорошо, то будем работать по остальным.

Принцип работы с другими страницами – аналогичен. Поэтому сделав одну, далее будет просто.

В рамках этой задачи ищем ответственного и знающего свое дело программиста.

Требования к работе:

Сайт: 3390017.ru

Страницы, которые будут переделываться: главная http://3390017.ru/, страницы с оборудованием (карточки товаров) http://3390017.ru/parkovochnoe-oborudovanie-ap-pro/vezdnaya-stoyka-dlya-parkovki-ap-pro-1/ и другие. Если дизайн страницы одинаковый, различается только контент, то нужно сделать только одну в качестве образца (например, для карточки товара).

1. Сайт самописный, потому обязательно посмотрите код перед тем как откликаться на проект и в отклике напишите «с сайтом ознакомился(ась), могу работать».

2. При написании кода страницы необходимо, чтобы все структурные элементы (блоки кода) мы могли свободно копировать и использоваться в дальнейшем на других страницах сайта. Ввиду этого при написании страниц

просим делать четкую разметку кода.

*пример: берем участок кода «блоком с иконками» со страницы «карточка товара» и путем копирования добавляем его на страницу «статья»

3. Также нужно будет доработать возможность добавления видео на сайт.

Это не полный перечень, сайт «давно» не обновлялся и требует коррективов.

Подробное описание и дизайн макета страницы вышлем при детальном общении.

Оплата: по результатам работы. Схема оплаты: делаете страницу у себя на хостинге, показываете нам, делаем правки, оплачиваем, Вы переносите страницу к нам на хостинг.

Также часто возникают задачи по доработке сайтов (cms разные: wordpress, bitrix, самописная), поэтому при успешном сотрудничестве с удовольствием будем обращаться.