Добрый день. Нужно сделать онлайн оплату через robokassa на сайте campcraftcc.tk На сайте уже есть квиз который формирует форму и сумму заказа. Нужно сделать связь с самой кассой, оплату и оповедение о заказе на ...
Имеется задача обновить дизайн и функциональные возможности сайта
Имеется задача обновить дизайн и функциональные возможности сайта.
Будут переделываться несколько страниц, для начала начнем работу с одной страницы – если все хорошо, то будем работать по остальным.
Принцип работы с другими страницами – аналогичен. Поэтому сделав одну, далее будет просто.
В рамках этой задачи ищем ответственного и знающего свое дело программиста.
Требования к работе:
Сайт: 3390017.ru
Страницы, которые будут переделываться: главная http://3390017.ru/, страницы с оборудованием (карточки товаров) http://3390017.ru/parkovochnoe-oborudovanie-ap-pro/vezdnaya-stoyka-dlya-parkovki-ap-pro-1/ и другие. Если дизайн страницы одинаковый, различается только контент, то нужно сделать только одну в качестве образца (например, для карточки товара).
1. Сайт самописный, потому обязательно посмотрите код перед тем как откликаться на проект и в отклике напишите «с сайтом ознакомился(ась), могу работать».
2. При написании кода страницы необходимо, чтобы все структурные элементы (блоки кода) мы могли свободно копировать и использоваться в дальнейшем на других страницах сайта. Ввиду этого при написании страниц
просим делать четкую разметку кода.
*пример: берем участок кода «блоком с иконками» со страницы «карточка товара» и путем копирования добавляем его на страницу «статья»
3. Также нужно будет доработать возможность добавления видео на сайт.
Это не полный перечень, сайт «давно» не обновлялся и требует коррективов.
Подробное описание и дизайн макета страницы вышлем при детальном общении.
Оплата: по результатам работы. Схема оплаты: делаете страницу у себя на хостинге, показываете нам, делаем правки, оплачиваем, Вы переносите страницу к нам на хостинг.
Также часто возникают задачи по доработке сайтов (cms разные: wordpress, bitrix, самописная), поэтому при успешном сотрудничестве с удовольствием будем обращаться.
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