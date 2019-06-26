Сделать меню как на другом сайте

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Закрыт2 заявки204 просмотра

https://ecosmartfire.com/

Нужно настроить меню как на этом сайте с возможностью потом, чтобы я могла сама менять меню. Добавлять, удалять. Добавлять иконки, фото, видео и т.д.

На сайте planika.com.ua

6 лет назад
Enigmochka
Юлия 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 отзывов

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Нет заявок фрилансеров