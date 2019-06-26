Ускорить сайт по показателям Page Speed

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок198 просмотров

Сайт https://clck.ru/Gmpoe

После оптимизации никак не должен пострадать функционал сайта.

В результате оптимизации показатели PageSpeed должны серьезно вырасти.

Текущие в ПК версии колеблются от 35 до 50. 

В мобильной 24-30.

Задача принимается либо по выведению всех показателей в стабильно желтые баллы, либо при увеличении количества баллов и решении главной проблемы - настройки  lazy loading для скрытых изображений  http://take.ms/pQHlg

6 лет назад
OKtaedr
Иван 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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