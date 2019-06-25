Нужно добавить поддержку куков. Есть скрипт на CentOs, но куки не используются. Из-за этого Яндекс выводит каптчу. Нужно устранить, кто сталкивался.
Разработка API на NodeJS, MongoDB
Разработка API на NodeJS, MongoDB тут т3 https://docs.google.com/document/d/18HxuPzFgf-UCwTQVcsLkKO0YeqCG91H_JYZUvr6ERjE/edit?usp=sharing
жду от вас ответа!
Заявки фрилансеров
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