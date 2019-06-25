Разработка API на NodeJS, MongoDB

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки153 просмотра

Разработка API на NodeJS, MongoDB тут т3 https://docs.google.com/document/d/18HxuPzFgf-UCwTQVcsLkKO0YeqCG91H_JYZUvr6ERjE/edit?usp=sharing

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MongoDBNode.js
6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров