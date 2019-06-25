Доработки по сайту Django Postgres Python BitBucket(git)

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки175 просмотров

Доработка сайта 

svadba-plus.com

ТЗ https://cloud.mail.ru/public/4dT2/54qgfv7Hp

Предоплаты нет .

DjangoGitPostgreSQLPython
6 лет назад
perepelkindv_del
Денис 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров