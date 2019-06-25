Внедрить базовые правки на сайт + верстка

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Закрыт6 заявок187 просмотров

Необходимо внести правки на сайт (CMS Wordpress)

Пример правок:

1. Настроить редиректы в .htacess

2. Оформить 404 страницу

3. Создать XML и HTML карту сайта

4. Сжать изображения, указать теги width и height и.т.д

5. Поправить битые ссылки

6. Поправить HTML код (ошибки валидации)

Примерно необходимо выполнить такие работы. Знание верстки будет плюсом, так как возможно понадобится сверстать какой-либо блок на сайте.

HTMLWordPress
6 лет назад
dezmand93
Дмитрий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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