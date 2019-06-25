Доработать сайт на divi согласно тз

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки150 просмотров

Требования к Исполнителю-компетентный,опыт работы. Проведен аудит сайта,согласно рекомендациям устранить ошибки,доработать. Аудит в приложении.

6 лет назад
lemokh
Сергей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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