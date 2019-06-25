Разработка программы интерактивного опросника на основе сотового телефона или планшета на Android. Программа не является приложением для сотового телефона. Программа должна определить наличие человека рядом по лицу. После этого программа должна задавать вопросы и понимать ...
Доработать сайт на divi согласно тз
Требования к Исполнителю-компетентный,опыт работы. Проведен аудит сайта,согласно рекомендациям устранить ошибки,доработать. Аудит в приложении.
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