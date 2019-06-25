Парсер на Yii

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Закрыт8 заявок181 просмотр

Здравствуйте. Есть парсер для opencart, сделанный на yii который автоматически обновляет цены и товары на сайте. Нужно сделать ряд доработок. Кто может помочь с этим пишите

OpencartYii
6 лет назад
Alexandr177
Александр 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров