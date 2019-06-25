Для размещения информации об аппартаментах на собственном сайте необходимо реализовать парсер страниц отелей (аппартаментов) booking.com, который будет экспортировать данные на сайт, управляемый Wordpress. Пример страницы с данными: Пример страницы ...
Создать клиента-"профессионал" в ЛК (1с-Битрикс)
Есть ЛК, но нужно для определенных клиентов показывать другие цены и условия (подробнее в ТЗ).
Заявки фрилансеров
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