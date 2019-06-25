Создать клиента-"профессионал" в ЛК (1с-Битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка131 просмотр

Есть ЛК, но нужно для определенных клиентов показывать другие цены и условия (подробнее в ТЗ).

6 лет назад
ajdaknam
Олег 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров