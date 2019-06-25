Смена TIMEZONE на сайте

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка127 просмотров

Здравствуйте. 

Необходимо сделать выбор TIMEZONE на сайте DLE.

- Возможность выбора часового пояса TIMEZONE. 

- Вывести дату и время с учетом корректировки TIMEZONE (дата и время динамические). 

DLE
6 лет назад
vl-ve
39 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

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