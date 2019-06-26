Требуется Генератор предложений на английском языке, который мы разместим в качестве сервиса на сайте.

На php или JS, или ваша технология.

Количество слов: 5

Первое слово постоянное.

Второе, третье, четвертое слово общеупотребительные.

Пятое слово генерируемое на лету. В слове 5-15 букв, гласные должны чередоваться с согласными.

Структура предложения:

Примеры: Hosting is in holland Kujino

Hosting works around France Okegumiti

Существительное, глагол, предлог, существительное/местоимение, генереное слово. Перемножать в случайном порядке, т.е. НЕ комбинации как здесь https://elama.ru/tools/keyword-generator/

Интерфейсно выглядит примерно так (годится собранное на бутсрапе): http://joxi.ru/YmEpoqoHwza1Rr