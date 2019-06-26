OcStore 2.3, тема не дефолтная Убирается корзина с сайта со всеми следами. Убирается личный кабинет. Проверить адаптивность после внесенных изменений на карточке товара, категориях, на служебных страницах, на главной странице.Сейчас закладки для товаров ...
Генератор предложений на английском языке
Требуется Генератор предложений на английском языке, который мы разместим в качестве сервиса на сайте.
На php или JS, или ваша технология.
Количество слов: 5
Первое слово постоянное.
Второе, третье, четвертое слово общеупотребительные.
Пятое слово генерируемое на лету. В слове 5-15 букв, гласные должны чередоваться с согласными.
Структура предложения:
Примеры: Hosting is in holland Kujino
Hosting works around France Okegumiti
Существительное, глагол, предлог, существительное/местоимение, генереное слово. Перемножать в случайном порядке, т.е. НЕ комбинации как здесь https://elama.ru/tools/keyword-generator/
Интерфейсно выглядит примерно так (годится собранное на бутсрапе): http://joxi.ru/YmEpoqoHwza1Rr
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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