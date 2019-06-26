Генератор предложений на английском языке

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Завершен4 заявки584 просмотра

Требуется Генератор предложений на английском языке, который мы разместим в качестве сервиса на сайте.

На php или JS, или ваша технология.

Количество слов: 5

Первое слово постоянное.

Второе, третье, четвертое слово общеупотребительные.

Пятое слово генерируемое на лету. В слове 5-15 букв, гласные должны чередоваться с согласными.

Структура предложения:

Примеры: Hosting is in holland Kujino

Hosting works around France Okegumiti

Существительное, глагол, предлог, существительное/местоимение, генереное слово. Перемножать в случайном порядке, т.е. НЕ комбинации как здесь https://elama.ru/tools/keyword-generator/

Интерфейсно выглядит примерно так (годится собранное на бутсрапе): http://joxi.ru/YmEpoqoHwza1Rr

JavaScriptPHP
6 лет назад
senutaka
Виталий 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

iziuzin
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$50
1 день
Escrow
Написал за несколько часов генератор, все тз соблюдено. Рекомендую.
Отличный заказчик, четкое и понятное ТЗ, быстрая связь и оплата, рад сотрудничеству, если потребуется буду с радостью еще работать.

Заявки фрилансеров

iziuzin
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад