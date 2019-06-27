Необходимо подключить систему управления контентом, скрытую от фронтенда, Должно быть OpenSource решение, обновляться. Желательно, чтоб контент можно было править прям из браузера, авторизовавшись под специальным логином контент-менеджера. Все изменения должны ...
Доработка OcStore 2.3
OcStore 2.3, тема не дефолтная
- Убирается корзина с сайта со всеми следами. Убирается личный кабинет. Проверить адаптивность после внесенных изменений на карточке товара, категориях, на служебных страницах, на главной странице.
- Сейчас закладки для товаров работают, только если юзер авторизирован. Поэтому нам нужно сделать чтобы закладки работали без регистрации и авторизации. Записывать инфу в куки браузера и хранить 365 дней. Т.к. освободилось место из-за удаление корзины и авторизации, можно увеличить занимаемое место под “Мои закладки”. Сейчас только иконка выводится, а теперь на десктопе можно еще и текст выводить рядом (Иконка сердца и текст "Мои закладки" В крайнем правом углу). Проверить адаптивность после внесенных изменений на карточке товара, категориях, на служебных страницах, на главной странице.
- Для каждого товара в админке сделать поле, где я смогу задавать и в него экспортировать/импортировать любые произвольные URL. Эти произвольные поля могут содержать get-параметры, поэтому нужно учесть этот момент, чтобы они не обрезались.
- Заменить текст на кнопке “В корзину” на текст “Купить”, если это русская версия сайта и на текст “Купити”, если украинская версия сайта. При клике на изображение товара или на кнопку “Купить” перенаправляем пользователя с помощью внутреннего 302-го редиректа на заданный URL в админке. Редирект закрыть от сканирования в robots.txt. Учесть что если у товара есть опции, по кнопке “в корзину” согласно стандартному функционалу опенкарта, товар не добавляется в корзину, а происходит переход на карточку товара. Мы в любом случае редиректим на внешний URL. Аналогично и на товаре. В не зависимости от опций, есть они или нет, всегда редиректим.
- При клике на название товара, делаем переход на карточку товара.
- Заменить текст на кнопке “В корзину” на текст “Купить”, если это русская версия сайта и на текст “Купити”, если украинская версия сайта. При клике на кнопку “Купить” перенаправляем пользователя с помощью внутреннего 302-го редиректа на заданный URL в админке. Редирект закрыть от сканирования в robots.txt.
- Способ реализации внутренних редиректов: закрытие в Nofollow, ссылка в data-href, закрытие в robots.txt.
Купить
- Сделать еще одно поле для каждого товара, где я буду указывать сайт, где этот товар можно купить. Например, в поле добавлю “Lamoda”. На товаре в таком случае кнопка меняется на “Купить на {Значения поля}”. Если поле не заполнено, тогда остается просто “Купить”. Учесть что “Значения поля” может быть на латинице или кириллице. Вставить тестово длинное название и проверить адаптивность и мультиязычность на всех популярных размерах экрана. Это поле также должно быть доступно для импорта и экспорта.
При сравнении внизу имеем опять эти кнопки. Действия аналогичные как на листинге категории: переименовать и редирект. Проверить адаптивность после внесенных изменений на карточке товара, категориях, на служебных страницах, на главной странице.
Другие правки
- При наведении на все наши кнопки “купить” в нижнем углу браузера нужно показывать внутренний URL (из data-href например). Пример https://shopomio.ru/category-women-dresses/tags-barhatnye-platya
- Изменить правило формирования URL
site.com/catalog/конечная-категория/, сохранить при этом полные хлебные крошки
и вложенные категории в меню сайдбара (Пробовал делать сам. При манипуляциях в SeoPro перестают выводиться подкатегории в боковом меню)
для товаров
site.com/product/название-товара
сейчас без /product/
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