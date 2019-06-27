Доработка OcStore 2.3

OcStore 2.3, тема не дефолтная

Убирается корзина с сайта со всеми следами. Убирается личный кабинет. Проверить адаптивность после внесенных изменений на карточке товара, категориях, на служебных страницах, на главной странице.

Сейчас закладки для товаров работают, только если юзер авторизирован. Поэтому нам нужно сделать чтобы закладки работали без регистрации и авторизации. Записывать инфу в куки браузера и хранить 365 дней. Т.к. освободилось место из-за удаление корзины и авторизации, можно увеличить занимаемое место под “Мои закладки”. Сейчас только иконка выводится, а теперь на десктопе можно еще и текст выводить рядом (Иконка сердца и текст "Мои закладки" В крайнем правом углу). Проверить адаптивность после внесенных изменений на карточке товара, категориях, на служебных страницах, на главной странице.

Для каждого товара в админке сделать поле, где я смогу задавать и в него экспортировать/импортировать любые произвольные URL. Эти произвольные поля могут содержать get-параметры, поэтому нужно учесть этот момент, чтобы они не обрезались.

Заменить текст на кнопке “В корзину” на текст “Купить”, если это русская версия сайта и на текст “Купити”, если украинская версия сайта. При клике на изображение товара или на кнопку “Купить” перенаправляем пользователя с помощью внутреннего 302-го редиректа на заданный URL в админке. Редирект закрыть от сканирования в robots.txt. Учесть что если у товара есть опции, по кнопке “в корзину” согласно стандартному функционалу опенкарта, товар не добавляется в корзину, а происходит переход на карточку товара. Мы в любом случае редиректим на внешний URL. Аналогично и на товаре. В не зависимости от опций, есть они или нет, всегда редиректим.

При клике на название товара, делаем переход на карточку товара.

Заменить текст на кнопке “В корзину” на текст “Купить”, если это русская версия сайта и на текст “Купити”, если украинская версия сайта. При клике на кнопку “Купить” перенаправляем пользователя с помощью внутреннего 302-го редиректа на заданный URL в админке. Редирект закрыть от сканирования в robots.txt.

Способ реализации внутренних редиректов: закрытие в Nofollow, ссылка в data-href, закрытие в robots.txt.

Как на сайте https://shopomio.ru/category-women-dresses/tags-barhatnye-platya

Купить

Сделать еще одно поле для каждого товара, где я буду указывать сайт, где этот товар можно купить. Например, в поле добавлю “Lamoda”. На товаре в таком случае кнопка меняется на “Купить на {Значения поля}”. Если поле не заполнено, тогда остается просто “Купить”. Учесть что “Значения поля” может быть на латинице или кириллице. Вставить тестово длинное название и проверить адаптивность и мультиязычность на всех популярных размерах экрана. Это поле также должно быть доступно для импорта и экспорта.

При сравнении внизу имеем опять эти кнопки. Действия аналогичные как на листинге категории: переименовать и редирект. Проверить адаптивность после внесенных изменений на карточке товара, категориях, на служебных страницах, на главной странице.

Другие правки

При наведении на все наши кнопки “купить” в нижнем углу браузера нужно показывать внутренний URL (из data-href например). Пример https://shopomio.ru/category-women-dresses/tags-barhatnye-platya

Изменить правило формирования URL

site.com/catalog/конечная-категория/, сохранить при этом полные хлебные крошки

и вложенные категории в меню сайдбара (Пробовал делать сам. При манипуляциях в SeoPro перестают выводиться подкатегории в боковом меню)

для товаров

site.com/product/название-товара

сейчас без /product/