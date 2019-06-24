Статистика пиццерий на карте

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Закрыт2 заявки113 просмотров

Всем привет.

Нужно сделать аналог kuzhukeev.ru/dodo/

Методи АПИ можно посмотреть посмотреть на dodovelsk.ru

Нужно чтобы список пиццерий обновлялся автоматически по крону, новые добавлялись сами на карту. Карты лучше Яндекс, а не Google.

6 лет назад
war3x
33 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров