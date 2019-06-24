Интернет-магазин на платформе Тильда

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок146 просмотров

На основе референсных сайтов необходимо придумать простой, современный дизайн интернет-магазина и реализовать его на платформе Tilda.

Примерная структура сайта:

Главная

О нас?

Каталог

  Категория 1

  Категория 2

Коллекции

  Коллекция 1

  Коллекция 2

Изделия на заказ

Доставка и оплата

Контакты

Подключить к сайту приемщика данных формы обратной связи, установка аналитики, подключение платежной системы.

Имеется логотип, фирменный стиль.

[table]

[/table]

Tilda
6 лет назад
Jedem
Егор 
49 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • MODX - доработка сайта

    На сайте подключена оплата картой через Сбербанк, необходимо добавить оплату в рассрочку через тот же банк. Сайт на MODX. Материалы и документация для подключения Сайт - https://www.bricscad-russia.ru Пишите цену и сроки

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработки JS. Сайта на Laravel

    Необходимо внести следующие правки: 1). Сейчас таймеры работают не корректно, отсчет времени происходит неравномерно и нестабильно. Каждый раз проблема проявляется по разному 2). Игра Джекпот. Сейчас, когда  игроки сделали ставки и запустился таймер обратного ...

    JavaScriptLaravel
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скопировать функционал калькулятора и настроить парсер

    Всем привет!  Мне нужно написать калькулятор по расчету стоимости доставки и розтаможки автомобилей с функцией автоматического парсинга информации с сайтов аукционов для полей если вставить сылку с другого сайта (ссылка на калькулятор ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • PHP-программист для доработки сайта

    Мне необходим PHP-программист для удалённой доработки и внесения изменений в мой проект. Проекту много лет, в разное время им занимались разные специалисты. Работа сдельная. Я о чём-то прошу, вы обозначаете сроки и стоимость и мы ...

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Модификация правил обмена для 1С

    Необходимо модифицировать правила обмена между управлением торговлей 11.4.8.63 и розница 2.2.16.26 В данный момент в правилах не возможно из ут в розницу выгрузить  документ" заказы клиента". необходимо модифицировать правила таким образом, чтобы можно было ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интеграция сайта и трекера по постбеку

    Нужно интегрировать сайт с трекинговой системой по постбеку.    А так же првоести интеграцию трекера с СРА сетями.   2 интеграции с сайтом, 6 интеграций с СРА сетями.   Инструкцию прилагаю.   У кого есть ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поправки на сайте на платформе MODX Revolution 2.6.2

    На сайте нужно будет сделать поправки.    1. "Дома" и "Бани" объединить в общую вкладку "Каталог"    2. Добавить разделы во вкладку "Каталог"    3. Изменить карточки проекта. Макеты во вложении   Сайт ...

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скрипт исходящего обзвона, Auto dial-out

    Необходимо разработать (или предложить существующее решение) для совершения исходящих звонков с проигрыванием звукового ролика и фиксацией нажатий абонентом на кнопки. Из возможностей:  - подключение сторонней ip-телефонии + настройка скорости ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад