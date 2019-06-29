MODX - доработка сайта

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Закрыт3 заявки219 просмотров

На сайте подключена оплата картой через Сбербанк, необходимо добавить оплату в рассрочку через тот же банк. Сайт на MODX.

Материалы и документация для подключения

Сайт - https://www.bricscad-russia.ru

Пишите цену и сроки

 

MODX
6 лет назад
Anstarky
Анна 
41 год
6 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров