Заказ для Алексей Ник

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка162 просмотра

Суть - создается сервис публикаций в соцсетях. В том числе и в Инстаграм. И столкнулись с неожиданной проблемой.

https://github.com/mgp25/Instagram-API - есть эта библиотека, которую можно использовать в проекте, но это не официальное API Инстаграма и с ней не получается настроить отложенный постинг. 

А оказывается, API Инстаграма закрыто и его дают очень избирательно. Но может вы знаете какие-то пути решения этой проблемы. Или может вы делали заказчику проект по соцсетям, получили одобрение API Инстаграма и у вас просто лежит этот код. Готов как принять помощь в разработке с нуля, так и купить готовый код.

Нужна возможность делать отложенные посты. Это минимум.

Нужен человек, который разбирается с API Инстаграма. 

6 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

AlexNik777
Алексей 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$160
3 дня
Escrow
Все ок, спасибо
Все норм !!!😊

Заявки фрилансеров

AlexNik777
Алексей 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад