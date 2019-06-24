В команду требуются разработчики php, js. Большим плюсом будет знание Yii, Laravel, Symfony. Так же если вы фуллстек разработчик то тоже откликайтесь, обязательно пообщаемся. Основная задача найти постоянного разработчика/разработчиков с которым будем работать на постоянной основе, ...
Копия сайта
https://moneyman.kz/ - есть конкурент. нужна копия сайта
с личным кабинетом и т.д.
посмотрите личный кабинет и остальное.
а то мы то сойдемся. Оплата по завершению. Будет копия. будут деньги. не будет копии. ничего не будет
Заявки фрилансеров
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