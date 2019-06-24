Задачка может показаться смешной - добавить пару пунктов в выпадающее меню сайта, сделанного на гениальной CMS Битрикс. Оперативно пофиксить пару других багов ))
Php, js разработчики в команду. (+фуллстек, +техпис)
В команду требуются разработчики php, js. Большим плюсом будет знание Yii, Laravel, Symfony. Так же если вы фуллстек разработчик то тоже откликайтесь, обязательно пообщаемся. Основная задача найти постоянного разработчика/разработчиков с которым будем работать на постоянной основе, а не исполнителя на пару задач. Задач много, всем хватит.
По задачам:
Задачи разные, в основном разработка на php, доработка или исправление ошибок на сайтах базирующихся на php фреймворках. Поток задач достаточно большой. Есть и объемные задачи на 100+ часов.
По CMS, в основном это Wordpress, реже Joomla. Битрикса почти нет.
Есть задачи нацеленные на оценку и написание кратного ТЗ, они тоже считаются и оплачиваются как и любые другие. Если вы технический писатель, то тоже очень нужны.
По оплате:
Выплаты по закрытым часам, раз в неделю по средам-четвергам за прошлую неделю.
Сейчас ставка 7$/ч, может измениться в большую или меньшую сторону по итогам собеседования с тимлидом.
Оплата в долларах или рублях, на ваш выбор.
Условия:
1. Трекер hubstuff. Он платный, но вам покупать не нужно будет, аккаунты предоставлю. Работаете - включили трекер, не работаете - выключили (через 10 минут бездействия он сам отключится). На основе затреканного времени и производится оплата. Если не работали с этим трекером, обязательно прочитайте про него.
Основное психологическое неудобство для большинства это то, что трекер делает скриншоты экрана несколько раз каждые 10 минут. Это используется только в одном случае - есть произойдет конфликт с клиентом по поводу отработанных часов и нам придется доказывать что работа велась. Во всех остальных случаях эти скрины никому не нужны, по факту они создают доказательную базу которая защищает ваши деньги. В случае, если увидели, что программа сделала скриншот, а в это время на экране были личные данные, то вы сможете зайти и удалить этот скрин, его никто не увидит.
3. Задачи будут в Trello.
4. Вся коммуникация в Telegram.
5. Выполнять задачи и быть на связи в разумное рабочее время.
Основные требования:
php, js, Yii, Laravel, Symfony, SQL.
В отклике пишите свой скиллист и желаемую ставку. Спасибо.
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