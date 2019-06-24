Php, js разработчики в команду. (+фуллстек, +техпис)

В команду требуются разработчики php, js. Большим плюсом будет знание Yii, Laravel, Symfony. Так же если вы фуллстек разработчик то тоже откликайтесь, обязательно пообщаемся. Основная задача найти постоянного разработчика/разработчиков с которым будем работать на постоянной основе, а не исполнителя на пару задач. Задач много, всем хватит.

По задачам:

Задачи разные, в основном разработка на php, доработка или исправление ошибок на сайтах базирующихся на php фреймворках. Поток задач достаточно большой. Есть и объемные задачи на 100+ часов.

По CMS, в основном это Wordpress, реже Joomla. Битрикса почти нет.

Есть задачи нацеленные на оценку и написание кратного ТЗ, они тоже считаются и оплачиваются как и любые другие. Если вы технический писатель, то тоже очень нужны.

По оплате:

Выплаты по закрытым часам, раз в неделю по средам-четвергам за прошлую неделю.

Сейчас ставка 7$/ч, может измениться в большую или меньшую сторону по итогам собеседования с тимлидом.

Оплата в долларах или рублях, на ваш выбор.

Условия:

1. Трекер hubstuff. Он платный, но вам покупать не нужно будет, аккаунты предоставлю. Работаете - включили трекер, не работаете - выключили (через 10 минут бездействия он сам отключится). На основе затреканного времени и производится оплата. Если не работали с этим трекером, обязательно прочитайте про него.

Основное психологическое неудобство для большинства это то, что трекер делает скриншоты экрана несколько раз каждые 10 минут. Это используется только в одном случае - есть произойдет конфликт с клиентом по поводу отработанных часов и нам придется доказывать что работа велась. Во всех остальных случаях эти скрины никому не нужны, по факту они создают доказательную базу которая защищает ваши деньги. В случае, если увидели, что программа сделала скриншот, а в это время на экране были личные данные, то вы сможете зайти и удалить этот скрин, его никто не увидит.

3. Задачи будут в Trello.

4. Вся коммуникация в Telegram.

5. Выполнять задачи и быть на связи в разумное рабочее время.

Основные требования:

php, js, Yii, Laravel, Symfony, SQL.

В отклике пишите свой скиллист и желаемую ставку. Спасибо.