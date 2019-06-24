Фильтр для товаров WooCommerce

У нас на сайте есть калькуляторы в таком формате – http://prntscr.com/o5usvj Необходимо сделать ещё несколько по такому же формату, но с другой логикой просчёта. Предыдущий разработчик сделал процентов 70 и пропал. Нужно доделать. ...