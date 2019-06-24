Задачка может показаться смешной - добавить пару пунктов в выпадающее меню сайта, сделанного на гениальной CMS Битрикс. Оперативно пофиксить пару других багов ))
Фильтр для товаров WooCommerce
Нужно разработать фильтр по товарам WooCommerce по примеру с другого сайта.
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