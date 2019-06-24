Интеграция складской программы и сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка180 просмотров

Здравствуйте, требуется интеграция складской программы BazOn с сайтом. У складской программы есть по умолчанию разные выгрузки товара на торговые площадки, на сайт нет, нужно совместить.

6 лет назад
suprunmixa
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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