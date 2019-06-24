Установка модуля Яндекс карт на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки215 просмотров

Нужно установить модуль Яндекс карт от Пафнутия на сайт DLE. Вот модуль. Модуль дает возможность к каждой новости указывать точку на карте. Карта в темплейте должна отображаться в самой новости ниже текста. А также как показано тут - http://demomap.pafnuty.name/ajaxmapcat.html на отдельной статичной странице должна открываться карта с отображением всех имеющихся точек по категориям.

Суть работы:

1. Добавить модуль на DLE 13.1

2. Все действия описать, т.е. какой фрагмент кода, в какой файл и в какую конкретно строку добавлен.

Движок для работы можно взять на сайте самого DLE без активации лицензии. 

Модуль тут - https://store.pafnuty.name/5-ymaps.html

Работа на полчаса, поэтому заранее попрошу с ценой не перегибать (желательно не более 1.5 т.р.). На неподходящие цены просто не отвечу. 

DLE
6 лет назад
guest_15613655772563
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Vantiets
Сергей 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Заказал добавление модуля карт на сайт DLE. Работа была выполнена оперативно по вполне приемлемой цене! Качеством работы доволен!
Хороший заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Vantiets
Сергей 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад