Wordpress contactform7 + jquery

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок137 просмотров

При нажатии на кнопку открывается / закрывается форма обратной связи + также настроить отправку формы

Оплата яндекс деньги по факту. Сделать надо сейчас.

jQueryWordPress
6 лет назад
jsolutions
Вера 
44 года
9 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

maleficus
Роман 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$4
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

maleficus
Роман 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад