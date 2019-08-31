Необходимо доработать три сайта на системе вордпресс. Сайты сделаны на теме Jupiter X. Кому интересно оставляйте заявки, распишу все конкретно в личку
Wordpress contactform7 + jquery
При нажатии на кнопку открывается / закрывается форма обратной связи + также настроить отправку формы
Оплата яндекс деньги по факту. Сделать надо сейчас.
Выбранный исполнитель
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