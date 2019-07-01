Страница отзывы на Wordpress

Добрый день!

Необходимо реализовать страницу "Отзывы" на сайте daboss.ru , wordpress

Будет круто, если вы уже сталкивались с такой задачей, присылайте пример вашей работы, возможно начнем работать с вами сразу же ;)

Что примерно должно быть по функционалу:

-возможность модерирования отзывов из админки (удаление)

-возможность комментирования отзывов (как минимум администратором)

-возможность ставить оценку (звездочки) по 5-ти бальной системе

Пример как это вижу, прикрепляю к заданию

В заявке указывайте цену, срок и примеры выполненной подобной работы.