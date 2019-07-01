Сайты старые. Нужно провести аудит, оптимизировать, поддерживать и продвигать. Таких проектов несколько: al-kam.ru , fasadstone.ru Сайты на юкоз, не хочется бросать, давали хорошую посещаемость и конверсию. Без аудита видно, нужно: - новый дизайн, ...
Страница отзывы на Wordpress
Добрый день!
Необходимо реализовать страницу "Отзывы" на сайте daboss.ru , wordpress
Будет круто, если вы уже сталкивались с такой задачей, присылайте пример вашей работы, возможно начнем работать с вами сразу же ;)
Что примерно должно быть по функционалу:
-возможность модерирования отзывов из админки (удаление)
-возможность комментирования отзывов (как минимум администратором)
-возможность ставить оценку (звездочки) по 5-ти бальной системе
Пример как это вижу, прикрепляю к заданию
В заявке указывайте цену, срок и примеры выполненной подобной работы.
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