Страница отзывы на Wordpress

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Завершен8 заявок226 просмотров

Добрый день!

Необходимо реализовать страницу "Отзывы" на сайте daboss.ru , wordpress

Будет круто, если вы уже сталкивались с такой задачей, присылайте пример вашей работы, возможно начнем работать с вами сразу же ;)

Что примерно должно быть по функционалу:

-возможность модерирования отзывов из админки (удаление)

-возможность комментирования отзывов (как минимум администратором)

-возможность ставить оценку (звездочки) по 5-ти бальной системе

Пример как это вижу, прикрепляю к заданию

В заявке указывайте цену, срок и примеры выполненной подобной работы.

WordPress
6 лет назад
prof2007
Наталия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

iziuzin
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$40
2 дня
Escrow
Всегда на связи, адекватно реагирует на правки, работа выполнена на отлично, сроки соблюдены - идеальный исполнитель) Рекомендую к сотрудничеству!
Отличная работа, рад сотрудничеству, четкое и понятное ТЗ, быстрая связь и моментальная оплата, рекомендую к работе!

Заявки фрилансеров

iziuzin
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад