Визуализировать LinkedIn сеть

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок114 просмотров

Задача - визуализировать сеть контактов из LinkedIn в виде графа на основе информации, получаемой через API. Есть существующий код и описание методики, надо разобраться как это работает и сделать. 

Описание здесь http://socilab.com (на английском)

6 лет назад
guest_15613218023595
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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