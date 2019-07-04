Спарсить данные с сайта http://egov.kz/

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Завершен10 заявок305 просмотров

снова вопрос по парсингу данных с сайтов.

С этого сайта нужно спарсить данные организаций http://egov.kz/

что нужно получить на выходе :

- название

- сайт

- почта

-  город (можно весь адрес)

- телефон

Озвучьте сроки и стоимость плиз

спасибо

Парсинг данных
6 лет назад
CyberSharkPro
Алексей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 минут назад
6 лет назад
$50
1 день
Escrow
Все в срок, отлично как всегда. Работаю уже не первый раз потому уверенно рекомендую
Приятно сотрудничать с такими заказчиками как Алексей (уже не в первый раз). Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 минут назад
6 лет назад