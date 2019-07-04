Добрый день! Нужна помощь по JS. Нужно заполнить поле "пароль" на сайте betstars.eu. На сайте используется angular. Если заходить из России - он редиректится на другой сайт. Поэтому нужно заходить ...
Спарсить данные с сайта http://egov.kz/
снова вопрос по парсингу данных с сайтов.
С этого сайта нужно спарсить данные организаций http://egov.kz/
что нужно получить на выходе :
- название
- сайт
- почта
- город (можно весь адрес)
- телефон
Озвучьте сроки и стоимость плиз
спасибо
Выбранный исполнитель
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