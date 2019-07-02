PHP скрипт для загрузки файлов на сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки202 просмотра

Необходимо создать скрипт на php. При заходе на скрипт должны быть 5 полей для выбора файла с компьютера, и еще одно поле чтобы дать название папке куда все эти файлы сгруппируются на сервере. Когда файлы будут загружены, необходима страница -  где будут указаны ссылки на файлы и их размер. Ссылку можно добавить в тег input чтобы ее копировать удобнее было. 

  • Сервера работает на Debian.
  • Сервер без проблем должен загружать файлы размером больше 3 GB
DebianPHP
6 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$30
2 дня
Escrow
Алексей очень быстро справился с задачей. Рекомендую!
Все ок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
ТОП-10
Веб-программирование