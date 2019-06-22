Необходим Python разработчик

Доброго времени суток!

Существует необходимо в человеке, который хорошо разбирается в Python.

Вводные:

1. Имееться личный кабинет my.forrender.com, который позволяет архитекторам, дизайнерам, аниматорщикам производить постановку своей сцены на рендер в автоматическом режиме.

2. На бекенде работает программное обеспечение, которое управляет серверами и делает постановку задачи.

https://docs.thinkboxsoftware.com/products/deadline/10.0/1_User%20Manual/index.html

3. Полный цикл сейчас уже разработан, осталось дело за мелочами(передача правильных параметров, сохранение необходимых файлов и др.)

Необходим разработчик, который сможет донастроить скрипты под различные программы, которые позволят заказчику в автоматическом режиме запустить задачу. Сейчас вылазит много ошибок, не верная гамма передается либо вообще не рендериться.