Добавление товаров на создание файлов для Google merchant

Здравствуйте. Есть сайт на Opencart, с небольшим

ассортиментом товаров (40-60 видов включая разные цвета и размеры).

Нужно подключиться к маркетплейсам Google merchant и далее для Yandex market.

Для этого нужна таблица, или XML файл создать.

Вот такой файл нам пока и нужно создать.