Добавление товаров на создание файлов для Google merchant

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Закрыт4 заявки165 просмотров

Здравствуйте. Есть сайт на  Opencart, с небольшим  

ассортиментом товаров (40-60 видов включая разные цвета и размеры). 

Нужно подключиться к маркетплейсам Google merchant  и далее для  Yandex market. 

Для этого нужна таблица, или  XML файл создать. 

Вот такой файл нам пока и  нужно создать.

Opencart
6 лет назад
slyavikzagorodn
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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