Функция для child шаблона WordPress c конечной точкой API.

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Задача написать функцию для WordPress c конечной точкой API (register_rest_route) которая будет содержать шаблоны от плагина Elementor. 

Пример вывода страницы:

https://code.elementor.com/methods/elementor-frontend-get_builder_content/

Шаблона?

https://code.elementor.com/methods/elementor-api-get_template_content/

Пример рабочего URL.

wp-json/Plugin/v1/templates/TEMPLATE_ID/content

ElementorWordPress
6 лет назад
cmsbased
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