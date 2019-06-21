Нужен работающий парсер для сбора телефонов с объявлений на Olx.ua по указанному массиву объявлений. Интересует только телефонный номер без разбора всех данных на странице объявления. Имеется ввиду парсер с блоков ".contact-button.link-phone" с использованием ...
Добавить в битрикс в умный фильтр отбор по количеству товара
битрикс последняя редакция малый бизнес. добавить функцию отбор по количеству, например чтоб была графа остаток не менее .. штук. только с опытом
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