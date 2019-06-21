Добавить в битрикс в умный фильтр отбор по количеству товара

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок117 просмотров

битрикс последняя редакция малый бизнес. добавить функцию отбор по количеству, например чтоб была графа остаток не менее .. штук. только с опытом

6 лет назад
Hazard-asb
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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