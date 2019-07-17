Провести разметку в коде для успешной валидации, Wordpress

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Завершен3 заявки269 просмотров

Сайт на Wordpress, записи - это страницы с видео (адалт). Данные видео нужно корректно разметить, чтобы данные страницы записей (они все с видео) проходили успешную валидацию в сервисе https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/, скорее всего саму валидацию нужно настроить в шаблоне темы Wordpress.

Постоплата на WMR или ЯД.

WordPress
6 лет назад
nogval
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
6 лет назад
$70
2 дня
Escrow
Всем рекомендую. Буду обращаться и в будущем!
Хорошая постановка задачи. Отличная коммуникация. Мгновенная оплата . Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
6 лет назад
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Веб-программирование