Доработать сайт согласно ТЗ (1с битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки157 просмотров

ТЗ во вложении. 

Готов начать сегодня, нужна оценка!

6 лет назад
ajdaknam
Олег 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
$50
1 день
Escrow
Оперативное выполнение задачи. Всё быстро и качественно. Рекомендую!
ТЗ четкое, клиент на связи, сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад